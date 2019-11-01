Психолог рассказал Лайфу, чем грозит проживание в очень маленьких квартирах

Отсутствие личного пространства приводит к семейным конфликтам и повышению уровня стресса.

Малая площадь жилого пространства непременно отражается на психике жильца. Такое мнение Лайфу высказала психолог Марина Бурмака, комментируя сообщения о том, что размеры самого маленького жилья в Москве за последние семь лет сократились в три раза. Специалист ответила, что находиться в таких помещениях и даже ночевать ничего не мешает, если речь идёт об одном-двух разах в неделю. Например, в случае поездки. Но жизнь на постоянной основе, тем более с семьёй почти гарантированно приведёт к беде, считает психолог.

— У каждого живого существа есть свой периметр, своё пространство, которое ему может позволить существовать здоровым. Например, проводились исследования. И там лось, чего ему там бегать, казалось бы, но вот его площадь (проживания. — Прим. ред.) составляет полтора квадратных метра. И когда их населили плотнее, они стали умирать от разрыва сердца. То есть это всё не выдумки, это на самом деле так, — заявила психолог.

Она отметила, что в последнее время много сообщений о различных бытовых конфликтах. А потом выясняется, что люди жили впятером в однокомнатной квартире. Из-за этого у людей и происходят срывы.

— Это не потому, что кто-то их так воспитал, а дело в том, что нагрузка на психику, люди просто давят друг друга психологически, — полагает Марина Бурмака. — То есть это всё очень серьёзно. Во-первых, это будут ссоры постоянные. Нужно пространство, где человек может восстановиться.

Как ранее сообщал Лайф, на рынке недвижимости в Москве появились самые маленькие квартиры. За три миллиона рублей предлагается стать собственником квартиры-студии площадью 11 квадратных метров.