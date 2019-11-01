В Кремле назвали неудачным заявление Киева о репарациях за Донбасс

Песков добавил, что Россия вместе с остальными странами делает всё возможное, чтобы помочь в урегулировании украинского кризиса.

В Москве напомнили Киеву, кто начал внутриукраинский конфликт, комментируя заявления министра инфраструктуры Владислава Криклия о "репарациях" на восстановление инфраструктуры Донбасса. В целом представитель Кремля Дмитрий Песков расценивает это заявление украинского министра как неудачное.

— Мы не относим это заявление к разряду удачных. Давайте не будем всё-таки забывать, кто начал войну в Донбассе, где находится Донбасс, — пояснил пресс-секретарь президента РФ.

Песков добавил, что Россия, как и другие страны, делает всё возможное, чтобы помочь в урегулировании украинского кризиса.

Сегодня министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий сделал неожиданное заявление о планах потребовать от России "репараций" на восстановление инфраструктуры Донбасса, только сумму решил не называть.