На Украине возбудили первое дело по факту угроз убийством в адрес Зеленского

Речь идёт о скандальной стрим-трансляции с участием двух женщин (волонтёра и депутата Верховной рады), в ходе которой одна "ненавязчиво" упоминала, что президент Украины — "не бессмертный", а вторая прямо предлагала выбрать, как ему уйти из жизни — быть повешенным или умереть от пули.

Генпрокуратура Украины возбудила уголовное производство против депутата от "Евросолидарности" Софии Федыны и волонтера Маруси Зверобой, которые публично (в ходе стрима в соцсетях) обсуждали варианты смерти президента Владимира Зеленского. Таким образом женщины выразили свое несогласие с позицией главы государства по поводу разведения сил в Донбассе.

О том, что Генпрокуратура заинтересовалась угрозами в адрес Зеленского, написал в своем Facebook депутат от "Слуги народа" Александр Качура.

— Передайте кто-то Зверобой и Федыне номер уголовного производства по их призывам к убийству человека и свержению государственной власти, — сообщил парламентарий и указал номер производства: 42019000000002276.

Напомним, что стрим-трансляция с участием двух известных на Украине женщин — волонтера и должностного лица — состоялась еще на прошлой неделе. В ходе стрима депутат Федына несколько раз напомнила Зеленскому, что тот "не бессмертный". А ее подруга, обращаясь к президенту, и вовсе не выбирала выражений.

— Разница между тобой и Порошенко основная в том, что Порошенко кто-то желал, чтобы его в тюрьму посадили, а тебе желают, чтоб ты ... сдох, и просто обсуждают, каким образом. Или тебя повесить, или пристрелить, или пусть граната взорвется... Тебя кто-нибудь подорвет, я тебе обещаю. Тебя надо мочить,..., в сортире, — утверждала Зверобой во время прямой трансляции.

Напомним, что 26 октября Зеленский посетил прифронтовой посёлок Золотое, который после разведения войск отказались покинуть ветераны "Азова". Глава государства даже перешёл на повышенный тон во время разговора с ними, в частности прозвучала фраза: "Я президент, а не лох". Вскоре после этого Зверобой и Федына вышли в прямой эфир, критикуя действия президента.