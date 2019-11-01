В Совфеде наградили детей-героев

Спикер Валентина Матвиенко поблагодарила родителей, учителей и наставников детей за их достойное воспитание.

В Совете Федерации наградили детей и подростков из разных регионов страны, проявивших мужество в экстремальных ситуациях и спасших людей. Лайф вёл прямую трансляцию церемонии награждения.

Медали Российского союза спасателей "За мужество в спасении" получили 20 детей — из Башкортостана, Бурятии, Дагестана, Приморского и Хабаровского краёв, Астраханской, Вологодской, Воронежской, Кировской, Новгородской, Омской, Оренбургской, Псковской, Тамбовской, Томской, Челябинской и Ярославской областей, а также Ханты-Мансийского автономного округа. Юных героев поздравили председатель Совфеда Валентина Матвиенко и глава Росгвардии Виктор Золотов.

Церемония награждения детей, совершивших героические поступки, проводится в Совете Федерации уже в шестой раз.

— Очень важно, что государством не остаются незамеченными подвиги наших детей, тех, на кого будут равняться другие, — отметила председатель Совфеда.

Матвиенко поблагодарила родителей, учителей и наставников за достойное воспитание детей, которыми гордится вся страна.

В конце октября президент России Владимир Путин посмертно наградил 15-летнего камчатского подростка, который спас двоюродного брата ценой своей жизни.