С выставки на ВДНХ убрали надгробие с портретом Кристины Асмус

Организаторы заявили, что это была провокация. Фотографию звезды им якобы дал какой-то журналист для проверки гравировального станка.

Надгробную плиту с портретом актрисы Кристины Асмус убрали с выставки похоронного сервиса и мемориального искусства "Некрополь — Tanexpo 2019" на ВДНХ. На фотографию живой и здоровой звезды среди экспонатов обратил внимание Mash.

Администратор выставки объяснила появление портрета Асмус на надгробии провокацией. По её словам, во всём виноват какой-то журналист — он якобы дал представителям компании фотографию актрисы, чтобы проверить работу гравировального станка.

— Мы уже всё убрали. Мы приносим свои самые жесточайшие извинения. Это портрет, — добавил к этому один из сопричастных к появлению "звёздного надгробия".

Сама Асмус никак не комментировала данную неприятность. Актриса поглощена творчеством. Фильм "Текст", в котором она сыграла главную роль, ранее вышел на экраны и уже впечатлил звёздных зрителей. Ксения Собчак особенно выделила эротическую сцену с Асмус.