Путин сегодня пообщается с участниками WorldSkills по телемосту

Президент РФ Владимир Путин пообщается сегодня с участниками WorldSkills по телемосту. Об этом заявил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

— Это телемост с участниками движения WorldSkills и чемпионата WorldSkills hi-tech, которые находятся в Екатеринбурге. Но это не просто WorldSkills, это телеконференция, в ходе которой президент очень серьёзно будет обсуждать вопросы профессионального образования, — заявил Песков.

В рамках телеконференции поднимут вопросы системы профессионального образования, какие кадры востребованы в тех или иных компаниях, методику подготовки будущих работников и т. д.

WorldSkills Hi-Tech — самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства среди специалистов крупнейших предприятий страны, которые проводятся в Екатеринбурге с 2014 года. Каждый год в финальном матче встречаются победители корпоративных чемпионатов.

Напомним, WorldSkills Russia является одной из программ АНО "Россия — страна возможностей". Чемпионаты платформы основываются на стандартах, утверждённых мировым экспертным сообществом. Главная цель проведения таких мероприятий — повышение престижа рабочих, инженерных, высокотехнологичных профессий, а также развитие профессиональных навыков и квалификации молодых специалистов.