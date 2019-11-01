Путин провёл оперативное совещание с Совбезом, обсуждались проекты газопроводов

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета безопасности страны. Темами для обсуждения стали вопросы внутрироссийской повестки и строительство газопроводов. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.
— Обсуждались вопросы внутрироссийской повестки дня и актуальные международные темы, в частности, реализация крупных проектов по строительству газопроводов и прошедшее накануне в Женеве первое заседание Конституционного комитета Сирии, — сообщает пресс-служба.
К слову, 30 октября Копенгаген выдал разрешение на строительство газопровода "Северный поток — 2". Дания была последней страной, от которой требовалось соглашение на прокладку газопровода.
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