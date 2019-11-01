В России начнут штрафовать нарушителей ПДД с иностранными номерами

Благодаря этому российские перевозчики перестанут быть уязвимыми по сравнению со своими зарубежными коллегами.

В следующем году владельцев машин с иностранными номерами начнут массово привлекать к ответственности за нарушения ПДД. Об этом рассказал вице-премьер РФ Максим Акимов.

— Я думаю, мы в течение следующего года этот вопрос закроем. У нас перестанут безнаказанно ездить (зарубежные) коллеги-перевозчики и российские перевозчики перестанут быть уязвимыми по сравнению со своими зарубежными коллегами, — сообщил журналистам Акимов.

По его мнению, решение этого вопроса требует сложной координации федеральных служб. Акимов считает, что для эффективности системы нужно переместить базы данных таможенных и пограничных органов в федеральную информационную систему Госавтоинспекции.

Впрочем, хозяевам машин с иностранными номерами и сейчас не всегда удаётся уйти от ответственности. Так, в Москве только за октябрь этого года выписано более 13 тысяч постановлений о нарушении правил водителями таких автомобилей. Общая сумма этих штрафов — более 15 миллионов рублей.