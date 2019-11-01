Максим Фадеев выпустил клип про мечту американского мальчика

Музыкант рассказал подписчикам, что эта работа олицетворяет свободу и веру в мечту.

Максим Фадеев опубликовал на YouTube клип на песню на английском языке Rock the Silence. Главный герой клипа — американский маленький мальчик, который мечтает стать астронавтом. Ребёнок пробует собственными силами сделать ракету, чтобы запустить в космос своего хомяка. И у него это получается. Питомец долетает до Луны. К концу клипа грызун возвращается домой с куском американского флага. Всё это происходит на фоне сидения родителей перед телевизором.

— Для меня это видео — олицетворение свободы, веры в мечту. Нет ничего невозможного, все рамки лишь в нашей голове, — написал артист на своей странице в "Инстаграме".

Напомним, ранее Максим Фадеев объявил о разрыве контрактов его продюсерского центра со всеми артистами. При этом он анонсировал создание нового лейбла, который будет кардинально отличаться от MALFA, — "эксклюзивного и очень дорогого".