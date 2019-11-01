Росгвардию вызвал не охранник. Новые детали по убийству ребёнка в Нарьян-Маре

По предварительным данным, сотрудник ЧОПа увидел подозрительного мужчину, но вместо того, чтобы нажать тревожную кнопку, пошёл разбираться сам.

Всего две минуты потребовалось сотрудникам Росгвардии, чтобы прибыть в детский сад в Нарьян-Маре, куда накануне 36-летний местный житель Денис Поздеев во время тихого часа пришёл убивать ребёнка. Однако, как стало известно Лайфу, тревожную кнопку нажал не охранник, а неустановленное пока лицо. Охранник же в это время покинул пост и пошёл вслед за Поздеевым.

Как пояснил источник Лайфа, ещё в 2018 году в целях повышения безопасности во все образовательные учреждения города, включая детские сады, были поставлены кнопки тревожной сигнализации Росгвардии. В ведении ЧОПа остались посты на территориях учреждений. В их же обязанность входило нажатие кнопки в случае возникновения ЧП.

В детском саду "Сказка" охрану осуществляла компания ООО "Святогор". В день убийства ребёнка на смене находился 35-летний Чудаков А. Мужчина 1 августа 2019 года получил статус охранника, а в садике работал со 2 сентября, когда между ЧОПом и учреждением был заключён договор.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Поздеев был арестован. Позднее Лайф сообщил о задержании охранника детсада, который пропустил на территорию детского учреждения убийцу.