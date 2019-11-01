Сенатор указала на недоработку участкового в деле об убийстве в детском саду

В маленьком городе такие люди, как Денис Поздеев, — злоупотребляющие алкоголем и состоящие на учёте у психиатра — должны быть всегда на виду.

Сенатор от Ненецкого автономного округа, член Комитета по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Ольга Старостина считает, что с жителем Нарьян-Мара, который накануне зарезал ребёнка в детском саду, должен был плотно работать участковый. Об этом она заявила на пресс-конференции в НСН.

По её словам, в городе, где проживают всего 25 тысяч человек, такие люди, как 36-летний Денис Поздеев, должны быть всегда на виду и постоянно находиться на контроле полиции.

— Этот убийца состоял на учёте психдиспансера по употреблению алкоголя. Вот здесь вопрос работы нашей полиции: город небольшой, работа участкового складывается из работы с населением, и такой человек должен был быть на контроле, — убеждена сенатор.

На отсутствие должного внимания со стороны правоохранительных органов к Поздееву указала и обстановка в его жилище. Как пояснила Старостина, в его квартире, по имеющейся информации, был бардак и много пустых бутылок. Человек не работал, беспробудно пил, вёл маргинальный образ жизни и фактически был предоставлен сам себе.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники.

Поздеев рассказал, что совершил чудовищное преступление ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Возбуждены уголовные дела по трём статьям.