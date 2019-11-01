Рособрнадзор предложил ввести для выпускников контрольную по истории

В ведомстве считают, что это позволит оценить, как им преподавали этот предмет.

Глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил о необходимости улучшить преподавание истории в школах. Он в том числе предлагает ввести для выпускников обязательные контрольные по этому предмету.

— Рособрнадзор в части своих полномочий готов обеспечить мониторинг эффективности реализации этой системы мер, в частности, предложить для обсуждения модели обязательных для всех выпускников российских школ контрольных работ по истории, учитывающих в том числе освоение программ региональной истории, — заявил Кравцов на заседании в Российском историческом обществе (РИО).

Он объяснил, что заключительная проверка перед получением аттестатов позволит узнать, насколько хорошо в школах преподают эту дисциплину.

Глава Рособрнадзора также считает, что нужно провести историко-культурную экспертизу учебных пособий по региональной истории.

Ранее Лайф писал о нововведении, которое ждёт выпускников в следующем году, — им разрешат пользоваться Интернетом на ЕГЭ и ОГЭ.