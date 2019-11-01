Воинскую часть в Забайкалье могут расформировать из-за кровавой бойни

Солдатские матери хотят поехать в Горный, чтобы попросить не раскидывать ребят в разные места.

Воинскую часть в Забайкалье, где солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов 25 октября расстрелял сослуживцев, могут расформировать. Об этом рассказала Лайфу председатель Комитета солдатских матерей ХМАО Ирина Браун.

— У меня такая информация есть, что часть могут расформировать, поэтому мы собираемся туда ехать, чтобы наших ребят всех в кучку, если будут потом перекидывать. Я не буду говорить, из каких органов информация, — сказала она.

Браун вместе с другими членами комитета намерена поехать в Горный, чтобы попросить не раскидывать ребят в разные воинские части. Она также подтвердила, что, по её сведениям, после бойни семеро солдат лежат в госпитале с нервным срывом. У одного из ребят на этой почве якобы псориаз. Матери собираются их посетить и узнать, нуждаются ли они в чём-то.

Ранее в Минобороны РФ опровергли информацию о массовых нервных срывах у солдат в воинской части и заверили, что служба идёт в штатном режиме.