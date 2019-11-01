Почти 23 тысячи школьников участвуют в олимпиаде кружкового движения НТИ.Junior

Это инженерные командные соревнования среди учащихся пятых-седьмых классов, где школьники в командах встречаются с новыми технологиями, создают образ будущего, решают инженерно-технологические задачи.

Около 23 тысяч российских школьников подали заявки на участие в олимпиаде кружкового движения Национальной технологической инициативы (НТИ).Junior — новом проекте президентской платформы "Россия — страна возможностей".

Первая командная инженерная олимпиада Национальной технологической инициативы (НТИ) стартовала в 2015 году, однако в число участников впервые включены ученики пятых-седьмых классов. Поэтому к названию направления и добавлена приставка Junior.

— Всего в олимпиаде этого года участвует 22 838 школьников пятых-седьмых классов. Заявки пришли из 84 регионов России. По итогам регистрации среди участников 13 864 мальчика и 8974 девочки, — сообщил Лайфу генеральный директор АНО "Россия — страна возможностей" Алексей Комиссаров.

Наибольшее количество заявок поступило из Московской области — 6368. Второе место занимает Нижегородская область (2289), третье — Новосибирская область с 2112 заявками.

Кстати, самыми популярными сферами среди участников стали "Технологии для человека", "Технологии для космоса" и "Технологии для среды обитания". По слова организаторов соревнований, это говорит о том, что всё больше юных россиян понимают, что в будущем будут востребованы специалисты в сфере технологий, а взрослые стремятся подготовить к этому детей, начиная с самого оптимального возраста (10–12 лет).

— Мы очень надеемся, что формат олимпиады, подразумевающий несколько отборочных туров, очный финал, работу в команде, станет для ребят не разовым событием, а процессом образования, в результате которого сформируется интерес к новым для них областям, — прокомментировал президент Ассоциации участников технологических кружков Алексей Федосеев.

Отборочный заочный этап для участников олимпиады кружкового движения НТИ. Junior завершается 3 ноября. Далее участников ждут финалы, которые пройдут с 23 ноября по 14 декабря в 16 городах: Великом Новгороде, Владивостоке, Волгограде, Екатеринбурге, Ижевске, Иркутске, Казани, Королёве, Москве, Нижнем Новгороде, Новосибирске, Санкт-Петербурге, Уфе, Чебоксарах, Якутске и Ярославле.