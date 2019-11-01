В России за пять лет дрова подорожали более чем вполовину

А за последний год стоимость такого топлива выросла на 6%. Средняя цена почти 1200 рублей за кубический метр.

В России зафиксировали рост цен на дрова. Так, средняя стоимость кубического метра дров в сентябре 2019 года составила 1266,5 рубля, сообщает News.ru со ссылкой на данные Росстата. Это на 51% выше цены, которая была в 2014 году в аналогичный период.

Также отмечается, что за последний год дрова подорожали на 6%. В сентябре 2018 года средняя цена кубического метра составляла 1191,09 рубля.

Ранее Лайф сообщал, что в России со следующего года могут подорожать водка, бренди и коньяк.