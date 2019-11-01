Лайф публикует видео с виновником пожара в многоэтажке в центре Москвы

По последним данным, при возгорании в восьмиэтажном жилом доме пострадало три человека.

Виновником пожара в многоэтажке на Большой Сухаревской улице в центре Москвы стал один из жильцов квартиры на втором этаже здания. Как сообщил заммэра столицы Пётр Бирюков, причиной возгорания могло стать неосторожное обращение с огнём.

По словам чиновника, невольный поджигатель злоупотребляет алкоголем. Предполагаемый виновник ЧП побывал в карете скорой помощи, врачи оказали ему помощь. В госпитализации он не нуждается.

Как сообщал Лайф, в результате пожара в многоэтажке обрушилась шахта лифта. По последним данным, госпитализировано три человека. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали 26 человек.