Лепсу запретили въезд в Латвию

МИД Латвии объявил певца Григория Лепса персоной нон грата. Теперь ему запрещен въезд в эту страну, заявил глава внешнеполитического ведомства Эдгарс Ринкевичс.

— Я принял решение о включении гражданина Российской Федерации Григория Лепса в список лиц, чей въезд в Латвийскую Республику нежелателен, установив запрет на въезд в Латвию на неопределенный срок, — заявил Ринкевичс в своем Twitter.

К слову, это не первая страна, которая закрыла въезд для исполнителя "Рюмки водки". В мае Лепса объявили персоной нон грата в Литве.