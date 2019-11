"Прощание славянки" и AC/DC. Россияне составили плей-лист для своих похорон

В список также попали "Проснись и пой", Highway to Hell и "Цвет настроения чёрный".

Россияне прошли опрос на сервисе "Яндекс.Музыка" и выбрали песни, под которые хотели бы отправиться на тот свет. В топе зловещего плей-листа "В последний путь: Россия" Highway To Hell австралийской группы AC/DC и The Show Must Go On группы Queen.

На строчках ниже расположились "Оранжевое настроение" группы "Чайф", "Похороны панка" коллектива "Король и шут" и "Беспечный ангел" рок-группы "Ария". Согласно опросу, россияне не прочь уйти в мир иной также под "Сансару" Басты, песню Run To You Уитни Хьюстон, Otherside группы Red Hot Chili Peppers и "Спектакль окончен" Полины Гагариной, Seven Nation Army от The White Stripes и Sweet Dreams группы Eurythmics.

А некоторые участники опроса рассказали, что предпочли бы для своих похорон "Проснись и пой" Ларисы Мондрус и марш "Прощание славянки", а также "Цвет настроения чёрный" Егора Крида и Филиппа Киркорова.

Ранее сообщалось, что NASA поздравило поклонников астрономии с Хэллоуином впечатляющим снимком туманности Джек-фонарь.