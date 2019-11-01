Стартовало народное голосование конкурса "Доброволец России – 2019"

Победителей специальной номинации "Народное признание" объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдёт в Сочи 2–5 декабря.

В пятницу, 1 ноября, стартовало народное голосование Всероссийского конкурса волонтёрских инициатив "Доброволец России — 2019" (входит в президентскую платформу "Россия — страна возможностей"). Это общероссийский конкурс, который проходит уже девятый год подряд и собрал десятки тысяч проектов со всей страны. Лучшие из них получили возможность реализовать свою идею на федеральном уровне.

В этом году на рассмотрение зрителей представлены работы и инициативы участников конкурса в категориях "Доброе дело" и "Творческая работа" в возрасте от 8 лет, а также проекты во всех номинациях категории "Социальный проект" в возрасте от 14 до 17 лет и старше 18 лет. По итогам голосования в каждой из категорий будет выбрано по одному победителю (в разделе "Социальный проект" победителей определят в двух возрастных категориях).

Для того чтобы проголосовать за лучший проект, необходимо зарегистрироваться в единой информационной системе "Добровольцы России"и выбрать понравившуюся инициативу в разделе "Конкурс".

Победители зрительского голосования получат возможность в следующем году стать участниками акселерационной программы поддержки и сопровождения проектов, зарубежной образовательной стажировки в рамках программы мобильности волонтёров (для участников старше 18 лет), а также получат информационную и консультационную поддержку.

Победителей специальной номинации "Народное признание" объявят на Международном форуме добровольцев, который пройдёт в Сочи 2–5 декабря.