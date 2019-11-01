Пожар произошёл на руднике в Магаданской области, 15 горняков спасены

На отдалённой золоторудной шахте "Ольча" в Магаданской области начался пожар. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

По его сведениям, на глубине около 400 метров загорелась техника. Работу рудника остановили, а бригаду горняков в количестве 15 человек подняли на поверхность. Информация об их состоянии уточняется.

Золотосеребряное месторождение "Ольча" находится на границе Среднеканского и Омсукчанского городских округов. Его разработку ведёт предприятие "Полиметалл". По данным на 2017 год, запасы "Ольчи" составляли 400 тысяч тонн руды со средним содержанием золота 8,6 г/т, серебра — 22 г/т.