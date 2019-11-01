Проверка ЧОПа в детском саду закончилась как раз в день убийства ребёнка

В итоге охранник стал одним из фигурантов дела. Оно возбуждено в том числе по статье "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

Сотрудники Росгвардии в Нарьян-Маре регулярно проверяли частное охранное предприятие "Святогоръ", работники которого отвечали в том числе за безопасность в детсаду "Сказка". Там накануне 36-летний местный житель Денис Поздеев зарезал ребёнка.

Как стало известно Лайфу, в 2018 году у ЧОПа были выявлены множественные нарушения. В частности, из 40 охранников 11 не были застрахованы. 18 охранников организации не имели медицинских справок о наличии или отсутствии заболеваний, препятствующих исполнению обязанностей. 13 сотрудников ЧОПа не имели права охранять объекты. А ещё шестеро даже не прошли первичную подготовку. Нарушения были выявлены и на охраняемых объектах. Например, на четырёх территориях отсутствовала информация о пропускном режиме.

Примечательно, что этой осенью Росгвардия проводила проверку "Святогора" с 11 по 31 октября. То есть она закончилась именно в тот день, когда преступник пришёл с ножом в детский сад. Проверяющие выявили "оказание частных детективных или охранных услуг, либо не предусмотренных законом, либо с нарушением установленных законом требований".

Ранее мы рассказывали, что в день трагедии в детском саду "Сказка" на смене был 35-летний Чудаков А. Он 1 августа 2019 года получил статус охранника, а в садике работал со 2 сентября, когда между ЧОПом и учреждением был заключён договор.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и убил ножом одного из спящих малышей. Поздеев был задержан на месте преступления и не стал отрицать своей вины, сказав, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.

По факту случившегося возбуждены уголовные дела по трём статьям. Поздеев был арестован. Также следователи задержали охранника детсада. Лайф восстановил хронологию убийства ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре.