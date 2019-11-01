Киркоров похвастался фанатам королевским приёмом в Баку

Для поп-короля приготовили необычный гостиничный номер, в котором разместили его гипсовые бюсты.

Поп-король российской сцены Филипп Киркоров поделился с подписчиками впечатлениями от поездки в Азербайджан. В Баку артист побывал в рамках гастрольного тура, сообщают "Дни.ру".

Например, специально для российской поп-звезды по-особому обставили апартаменты в гостинице. Свой номер Филипп назвал склепом, а себя — его главным экспонатом. В комнатах звезда обнаружила несколько своих гипсовых бюстов в разных нарядах. Они демонстрировали "лучшего папу", "лучшего народного артиста", "лучший цвет настроения", "лучшего мужа", "лучшего болгарина". Стены украсили его портретами, и даже на покрывале кровати красовалось имя артиста.

Для детей Киркорова Мартина и Аллы-Виктории подготовили отдельные комнаты в номере, которые тоже были декорированы элементами с их именами.

Ранее Киркорову на концерте в Коми подарили огромную сёмгу.