Путин назвал острой проблему подготовки квалифицированных кадров в России

Президент РФ Владимир Путин заявил об острой проблеме подготовки квалифицированных кадров. Он пояснил, что если не будут приняты меры, то к 2030 году дефицит составит около трёх миллионов человек, что скажется на российской экономике. Об этом глава государства сказал в ходе видеоконференции с участниками Национального чемпионата WorldSkills Hi-Tech-2019.

— Мы знаем об этих проблемах и у нас, для России эта проблема является достаточно острой, носит острый характер, — сказал Путин.

Лидер страны отмечает, что эта проблема может привести к потере сотен миллиардов долларов недополученной прибыли в российской экономике.

— Это очень серьёзная проблема и серьёзный вызов для нас, — подытожил президент.

Путин добавил, что рассчитывает на то, что в правительстве появится единый центр поддержки движения WorldSkills и подготовки кадров по рабочим профессиям.