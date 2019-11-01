Самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени

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Фото © Facebook.com / Аэропорт Новый Уренгой

Пассажирский самолёт SSJ-100, у которого отказал левый двигатель, совершил экстренную посадку в тюменском аэропорту Рощино. Об этом Лайфу сообщил источник.

Посадка прошла в штатном режиме. Из пассажиров и членов экипажа никто не пострадал.

<p>Скриншот © Flightradar</p>

Добавим, борт на взлётно-посадочной полосе встречали аварийные службы, так как приземлялся он с невыработанным до конца топливом.

Как уже сообщал Лайф, ЧП с двигателем произошло сразу после взлёта из аэропорта Рощино. Лайнер направлялся в Санкт-Петербург. На борту находится 83 пассажира, среди которых двое детей и четверо членов экипажа.

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