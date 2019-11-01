Физиономист изучила лицо убийцы малыша в Заполярье: Слабак с задвинутой челюстью

Чтобы придать себе уверенности и авторитета, Денис Поздеев даже отрастил себе бороду, но болезненная впечатлительность и развитое воображение толкнули его на большее: обидеть слабого, чтобы злость ушла.

Физиономист Светлана Филатова по просьбе Лайфа внимательно изучила черты лица и мимику 36-летнего Дениса Поздеева, который накануне ворвался в детский сад и убил случайного спящего ребёнка. По словам эксперта, перед нами чрезвычайно слабый человек, которому постоянно нужно доказывать себе самому, что он хоть что-то может. И эта черта вкупе с неустойчивой психикой и проблемами с алкоголем дала трагический разрушительный результат.

— Челюсть у него слабенькая, а губы полные, то есть возможностей мало, а хочется многого, вот такое несовпадение, — отметила эксперт. — Он даже себе сознательно бороду отрастил, чтобы этим чуть-чуть увеличить свои волевые качества. Он хочет себя видеть более авторитетным, но он слаб по своей структуре.

Ещё одна яркая черта — это большие глаза. У этого убийцы они даже крупнее, чем у большинства мужчин. Эта черта сигнализирует физиономисту о развитом воображении Поздеева, но с учётом его слабого психического здоровья общество получило такое убойное сочетание.

— У всех, особенно у женщин, есть такое качество, как воображение и впечатлительность. В принципе, это нормально. Но здесь — запредельно. Смотрите, какие надбровные дуги и брови собраны, морщины на переносице, — указывает собеседница Лайфа. — Это говорит о том, что человек испытывает негативные эмоции, злость. И в комплексе получается слабая воля, много желаний, много потребностей, больше воображение и злость по жизни.

Дополняет картину оплывшее верхнее веко, что сигнализирует о закрытой эмоциональности, способности обидеть слабого. Выдаёт его и нос с прогибом и задвинутая челюсть — не умеет отстаивать свою точку зрения никаким другим способом, кроме как силой.

А вот походка убийцы вызвала у специалиста другие ассоциации. По мнению Светланы Филатовой, злоумышленник шёл так, будто ничего не боится.

— У него плечи хотят из страны в сторону. Мужчины так ходят, когда они уверенны, когда они идут на своей территории и им ничего не угрожает. Он даже не сомневается в том, что его кто-то остановит. У него нет признаков что он испытывает стресс , он очень спокойно идет, — говорит физиогномист.

Напомним, 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", поднялся на второй этаж и ударил ножом одного из спящих малышей. Ребёнок умер на месте, убийцу скрутили подоспевшие охранники.

Поздеев рассказал, что совершил чудовищное преступление ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства. Возбуждены уголовные дела по трём статьям.