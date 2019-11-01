Москву перед длинными выходными сковали 9-балльные пробки

Сильно загружены как кольцевые дороги, так и шоссе, ведущие из столицы в Подмосковье.

На дорогах Москвы перед трёхдневными выходными, включая День народного единства, возникли 9-балльные пробки. Это следует из карты сервиса "Яндекс.Пробки".

Плотные заторы наблюдаются почти повсеместно. Особенно тяжело на Третьем транспортном, Садовом кольцах, на большой части МКАД. Также очень загружены Ленинградское, Пятницкое, Волоколамское и многие другие шоссе.

Ситуация осложняется ещё и погодными условиями. Сегодня шёл снег, и синоптики предупреждали о гололедице.

Ожидается, что загруженность столичных дорог снизится до четырёх баллов примерно к девяти часам вечера.