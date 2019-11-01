Асмус — о надгробии с её портретом на ВДНХ: Мне в истерике звонили родные

Звезда "Интернов" заявила, что её мучают дикие головные боли и с ними не справляются даже сильнодействующие таблетки.

Актриса Кристина Асмус шокирована появлением своего портрета на надгробной плите на выставке "Некрополь — Tanexpo 2019" на ВДНХ. Звезда "Интернов" рассказала Лайфу, что её семья находится в нервном потрясении из-за произошедшего.

— Мне в истерике звонили родные и друзья. СМИ оборвали телефон, а директ завален этими новостями. Я совершенно в подавленном состоянии отменила свои съёмки вчера и сегодня. Вечером мне выходить на сцену и играть комедию, а у меня дикие головные боли, с которыми не справляются даже сильнодействующие таблетки, прописанные врачом. Семья также находится в нервном потрясении в связи с этой кошмарной ситуацией, — говорит актриса.

Асмус не собирается спускать виновным с рук произошедшее, делом уже занимается адвокат Анатолий Кучерена. Актриса считает, что устроители такого показа продукции должны принести извинения. Пока речи о конкретной сумме компенсации не идёт.

— Никто крови не жаждет, но по крайней мере те, кто это сотворил, они должны извиниться. Если речь пойдёт о каких-то деньгах, то мне Кристина сказала, что эти деньги пойдут в детский дом для детей, которые нуждаются в этом, — сказал Лайфу Кучерена.

Ранее сообщалось, что с выставки убрали надгробный камень с портретом Асмус. Они назвали произошедшее провокацией.