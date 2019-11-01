А кадры где? "Учитель года" не оценил идею о новой контрольной для выпускников

По его мнению, чтобы её реализовать, нужно провести большую подготовительную работу.

Перед тем как вводить итоговый тест по истории для выпускников, нужно подготовить кадры, которые будут этим заниматься. Об этом заявил Лайфу Сергей Цыбульский, учитель истории, лауреат конкурса "Учитель года Москвы — 2014".

— Во-первых, нужно подготовить учителей. Мы всё время забываем про кадры. Нам почему-то кажется, что если мы выпустим замечательную инструкцию и проведём проверку, то на этом всё остановится. Да нет же! Изначально-то нужно готовить кадры, — сказал педагог.

При этом он отметил, что на подготовку учителей уйдёт не один год. Ведь с каждым годом внедряются новые программы обучения, которые нужно освоить. Другой немаловажной проблемой является отсутствие единого учебника по истории. По мнению Цыбульского, многие учителя элементарно не знают, на какой материал ориентироваться при подготовке выпускников.

Напомним, глава Рособрнадзора Сергей Кравцов заявил сегодня о необходимости улучшить преподавание истории в школах. Он в том числе предлагает ввести для выпускников обязательные контрольные по этому предмету. Кравцов объяснил, что заключительная проверка перед получением аттестатов позволит узнать, насколько хорошо в школах преподают эту дисциплину.