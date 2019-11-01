В воронежском лесу нашли машину с обезглавленным таксистом

Тело мужчины с отрезанной головой обнаружили в легковом автомобиле в лесополосе на улице Куйбышева в Воронеже. Страшную находку сделала местная жительница утром 31 октября и сразу обратилась в полицию.
53-летний погибший был пристёгнут ремнём безопасности, лобовое стекло не разбито. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. На данный момент установлено, что мужчина работал таксистом.
— Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены лица, обнаружившие погибшего, — сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Мануковская.
Ранее в ХМАО пациента психоневрологического диспансера нашли с отрубленной головой.
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