В воронежском лесу нашли машину с обезглавленным таксистом

На кадрах с места происшествия видно, что 53-летний мужчина был пристёгнут ремнём безопасности.

Тело мужчины с отрезанной головой обнаружили в легковом автомобиле в лесополосе на улице Куйбышева в Воронеже. Страшную находку сделала местная жительница утром 31 октября и сразу обратилась в полицию.

53-летний погибший был пристёгнут ремнём безопасности, лобовое стекло не разбито. В обстоятельствах случившегося разбираются следователи. На данный момент установлено, что мужчина работал таксистом.

— Проведён осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрошены лица, обнаружившие погибшего, — сообщила старший помощник руководителя областного СУ СКР Елена Мануковская.

Ранее в ХМАО пациента психоневрологического диспансера нашли с отрубленной головой.