На Урале пьяный "террорист" объяснил, зачем "заминировал" самолёт UTair

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Фото © Flickr / Papas Dos

В отношении лжеминёра возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Причиной "минирования" авиарейса компании UTair из Екатеринбурга в Сургут накануне стало желание местного жителя помочь своей подруге, которая опоздала на посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс Екатеринбург — Сургут, и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о "минировании" самолёта, — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут вечером, на борту находилось 60 человек. Сообщение о бомбе поступило перед взлётом. Вылет был экстренно отменён. Все пассажиры эвакуированы, а прибывшие на место происшествия силовики в ходе обследования борта так и не нашли опасных предметов.

Вскоре сотрудники УФСБ РФ по региону установили и задержали "минёра". Им оказался местный житель 1982 года рождения. Отмечается, что в момент совершения звонка мужчина был пьян.

Как сообщал Лайф, ранее в Улан-Удэ произошёл похожий инцидент, опоздавший на рейс москвич тоже "заминировал" самолёт, но из-за того, что опаздывал сам.

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