На Урале пьяный "террорист" объяснил, зачем "заминировал" самолёт UTair

В отношении лжеминёра возбуждено уголовное дело по статье "Заведомо ложное сообщение об акте терроризма".

Причиной "минирования" авиарейса компании UTair из Екатеринбурга в Сургут накануне стало желание местного жителя помочь своей подруге, которая опоздала на посадку. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей Управления на транспорте МВД РФ по УрФО.

— Задержанный пояснил, что его знакомая опаздывала на рейс Екатеринбург — Сургут, и чтобы помочь девушке, он решил сообщить о "минировании" самолёта, — говорится в сообщении.

Напомним, лайнер должен был вылететь из Екатеринбурга в Сургут вечером, на борту находилось 60 человек. Сообщение о бомбе поступило перед взлётом. Вылет был экстренно отменён. Все пассажиры эвакуированы, а прибывшие на место происшествия силовики в ходе обследования борта так и не нашли опасных предметов.

Вскоре сотрудники УФСБ РФ по региону установили и задержали "минёра". Им оказался местный житель 1982 года рождения. Отмечается, что в момент совершения звонка мужчина был пьян.

Как сообщал Лайф, ранее в Улан-Удэ произошёл похожий инцидент, опоздавший на рейс москвич тоже "заминировал" самолёт, но из-за того, что опаздывал сам.