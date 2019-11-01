Россиянин месяцами лечился от пневмонии из-за застрявшей в бронхах куриной кости

За два года инородное тело обросло плотной капсулой, что затрудняло его извлечение.

Житель Подмосковья в течение нескольких месяцев лечился от пневмонии и жаловался на затруднение дыхания, однако облегчение не наступало. Виновника недомогания 37-летнего мужчины вычислили врачи Ступинской больницы — куриную кость, пролежавшую в его бронхах два года.

— Врачей насторожил тот факт, что назначенное лечение не даёт ожидаемых результатов, и они заподозрили наличие в бронхах органического инородного тела — именно такое никак не отображается на флюорографическом и рентгенологическом снимках, — рассказали в Минздраве Подмосковья.

После компьютерной томографии в просвете нижнедолевого бронха правого лёгкого заметили инородный предмет и экстренно отправили пациента на бронхоскопию. Застрявшую кость удалили без единого надреза при помощи специального прибора. Врачи признали, что извлечь кость было тяжело — за два года вокруг неё сформировалась плотная капсула.

Обошлось без осложнений, сейчас мужчина чувствует себя хорошо.

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