Москвичка сыграла в викторину "от Тимати" и перевела мошенникам тысячи рублей

Артист уже высказался по поводу этого "конкурса" и посоветовал подписчикам быть крайне внимательными.

30-летняя жительница Москвы Светлана увидела в Сети розыгрыш якобы от российского рэп-исполнителя Тимати, который будто обещал призы от 100 тысяч рублей до новенького Porsche. Участникам предлагали пройти по ссылке на сайт, ответить на несколько простых вопросов о творчестве артиста и активировать счёт с сотней тысяч рублей. Правда, перед этим им нужно было ввести данные своей карты и внести 290 рублей.

Светлана всё сделала как нужно. Но после заключительного этапа ей пришло оповещение об оплате комиссии на смену валюты, дальше попросили оплатить резервирование банковской ячейки и так далее.

Жительница столицы один за другим проводила платежи. Сумма самого большого составила 2000 рублей. На одном из этапов уже Сбербанк заблокировал карту. Только это остановило жажду Светланы к получению приза. Сотрудник банка сообщил ей, что первые платежи всё же ушли мошенникам. В общей сумме 7000 рублей. Потерпевшая призналась, что её подкупило большое количество комментариев на сайте розыгрыша. Люди якобы писали, что им на счёт поступали выигранные средства.

Сам Тимати опубликовал видео в официальном аккаунте лейбла Black Star в Instagram, где призвал фанатов не поддаваться на такие обманы, которые прикрывают его именем.

Ранее Лайф также рассказывал, как мошенники наживаются на чужом наследстве.