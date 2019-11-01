Сову по кличке Абу спасли из горящей многоэтажки в центре Москвы

Хозяйка гладила своего любимца со словами "Моя любовь, ты моё солнышко" и благодарила сотрудников МЧС РФ.

Сову по кличке Абу эвакуировали во время пожара из девятиэтажного дома на Большой Сухаревской в Москве. Спасатели посадили пернатого жильца в машину, где она дождалась хозяйку.

— Птица была очень напугана, никому не давалась в руки, пожарные смогли "уговорить" птицу и отнесли её в машину, где Абу и нашла взволнованная хозяйка, — рассказали в столичном ГУ МЧС России.

Владелица пернатого успокоилась только после того, как увидела Абу. Женщина гладила своего любимца со словами "Моя любовь, ты моё солнышко". Она поблагодарила сотрудников МЧС РФ.

Как сообщал Лайф, в результате пожара в многоэтажке обрушилась шахта лифта. По последним данным, госпитализировано три человека. Сотрудники МЧС РФ эвакуировали 31 человека. Лайф показал невольного поджигателя дома.