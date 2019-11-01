Четверо грабителей отняли у москвича на улице пять миллионов

Находившиеся неподалёку сотрудники полиции поймали одного из грабителей, его подельники смогли сбежать с сумкой денег.

Четверо вооружённых мужчин отобрали у москвича на улице сумку с пятью миллионами, но сбежать удалось не всем. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

— В районе улицы Верхние Поля несколько неизвестных ранили мужчину, предположительно, из травматического оружия и похитили у него сумку с деньгами, — рассказали в управлении.

Грабителей заметили находившиеся неподалёку сотрудники полиции. В ходе погони один из злоумышленников был задержан, остальные смогли сбежать с сумкой денег. Для их поимки в столице объявлен план "Перехват".

Ранее сообщалось, что в Москве у 36-летнего безработного похитили драгоценности на четыре миллиона рублей.