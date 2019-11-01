Минтруд предложил упростить оформление пенсии

Минтруд намерен сократить количество документов, которые нужно предоставлять в Пенсионный фонд России для назначения и выплаты пенсий. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на официальном портале нормативных актов.
— Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа ПФР, — пояснили в ведомстве.
Предполагается, что пенсии будут назначать на основании сведений из государственных информационных систем: реестра инвалидов, Единого реестра записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.
Ранее россияне назвали размер пенсии, который необходим для достойной старости.
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