Минтруд предложил упростить оформление пенсии

Россиян хотят освободить от необходимости предоставлять информацию, которую ПФР может сам получить у других органов.

Минтруд намерен сократить количество документов, которые нужно предоставлять в Пенсионный фонд России для назначения и выплаты пенсий. Проект соответствующего приказа министерства опубликован на официальном портале нормативных актов.

— Проектом приказа предусмотрено исключение предоставления гражданами документов для установления страховой пенсии (в том числе для её перерасчёта), накопительной пенсии, пенсии по государственному пенсионному обеспечению, если такие документы находятся в распоряжении территориального органа ПФР, — пояснили в ведомстве.

Предполагается, что пенсии будут назначать на основании сведений из государственных информационных систем: реестра инвалидов, Единого реестра записей актов гражданского состояния и Единой государственной информационной системы социального обеспечения.

Ранее россияне назвали размер пенсии, который необходим для достойной старости.