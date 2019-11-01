Якутская авиакомпания проверит видео с пилотом, который дал девушке "порулить"

Его спутница сама разместила рассказ о таком уроке в соцсетях, но потом удалила аккаунты.

В Сети появилось видео, как пилот учит свою знакомую управлять самолётом. По предварительным данным портала News.ykt.ru, воздушное судно принадлежит авиакомпании "Ираэро". Самолёт выполнял рейс Якутск — Батагай.

На ролике слышно, как пилот даёт команды "стажёру": "Обратно, а теперь вправо. Теперь можно влево. Обратно теперь крути!". По её осторожным движениям становится понятно, что она впервые села за штурвал.

Сама девушка ранее разместила фото- и видеоматериалы на своих страницах в соцсетях. Однако позже удалила аккаунты.

Как отмечает издание, пресс-служба авиакомпании сообщила, что сейчас по факту размещения материалов проводится проверка. При этом там засомневались, что инцидент как-то связан с "Ираэро".

— Есть сомнения в том, что эти материалы связаны с деятельностью нашей авиакомпании в сфере пассажирских перевозок, — сообщили в пресс-службе.

Ранее Лайф сообщал, что самолёт SSJ-100 с отказавшим двигателем экстренно сел в Тюмени.