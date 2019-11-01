В Подмосковье пьяный водитель без прав протаранил магазин

В октябре прошлого года автомобилиста лишили водительского удостоверения за отказ от медицинского освидетельствования.

В подмосковном Солнечногорске задержали пьяного водителя, въехавшего в здание продуктового магазина. Об этом сообщили в ГУ МВД по Московской области.

— Мужчина не справился с управлением автомобиля и совершил наезд на препятствие — въехал в здание продуктового магазина, расположенного по улице Красной, — рассказали в ведомстве.

По счастливой случайности в аварии никто не пострадал. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции почувствовали запах алкоголя от водителя. Проходить проверку на употребление алкоголя он отказался.

Затем выяснилось, что ещё в октябре прошлого года мужчину лишили водительских прав на полтора года за то, что он тогда тоже отказался от медицинского освидетельствования.

Теперь решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию".

Ранее в Ханты-Мансийске водитель КамАЗа не справился с управлением и протаранил стену детского сада.