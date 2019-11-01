Легальные сталкеры "атаковали" зону отчуждения после сериала "Чернобыль"

Количество желающих осмотреть место катастрофы почти удвоилось, и в основном это иностранцы.

Чернобыльскую зону отчуждения за последние десять месяцев посетили рекордные 107,6 тысячи человек, сообщило Госагентство Украины по управлению зоной отчуждения.

Отмечается, что число посетителей увеличилось на 74,9% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом почти 80% приезжают в Чернобыль из других стран.

За десять месяцев 2019 года большинство иностранных туристов прибыло туда из Великобритании (15 738 человек), Польши (9378 человек), Германии (7826 человек), США (5580 человек) и Чехии (4063 человека). Украинцев среди гостей зоны 22 468 человек.

Как указывает Госагентство, рост посещаемости начался весной на фоне ожидания выхода мини-сериала "Чернобыль" компании HBO, внедрения системы "Электронный билет", создания дополнительной инфраструктуры и открытия новых маршрутов.

Как ранее рассказал Лайф, в июле 2019 года президент Украины Владимир Зеленский официально объявил Чернобыль туристической достопримечательностью. В Киеве сделали туристические маршруты по местам зоны отчуждения, организовали речные круизы, а также экскурсии на Чернобыльскую атомную электростанцию.