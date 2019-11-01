Кличко стал фигурантом дела о злоупотреблении властью

Депутаты столичного горсовета подозревают, что он с подчинёнными завышал стоимость реконструкции моста.

Мэр Киева Виталий Кличко стал фигурантом уголовного дела о злоупотреблении властью. Открыть производство по нему Национальное антикоррупционное бюро обязал Высший антикоррупционный суд, сообщает "РБК-Украина".

— По состоянию на 31 октября досудебное расследование в указанном производстве продолжается, — рассказали в НАБ.

Поводом для дела стали в том числе подозрения депутатов горсовета Киева в том, что Кличко злоупотреблял властью и расхищал деньги при ремонте Шулявского моста. Якобы глава города и его подчинённые завышали стоимость работ.

Депутаты уже просили президента Украины Владимира Зеленского "спасти город" от Кличко. А сам он недавно довольно агрессивно отреагировал на неудобный для него вопрос о незаконной застройке.