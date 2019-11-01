Экс-палач Бутырки заявил, что казнить людей не страшно

Бывший сотрудник Бутырского следственного изолятора, исполнявший смертные приговоры, рассказал, что казнить людей не так уж и страшно. Такое мнение он выразил в беседе с "Московским комсомольцем".

Собеседник издания, чьё имя не называется, дал комментарий по поводу недавнего убийства шестилетнего ребёнка в детском саду в Нарьян-Маре.

— Я не знал, что именно совершил приговорённый [когда я исполнял смертные приговоры]. Никогда не старался узнавать. Мне не было это важно. Главное, что он был преступником, которого суд, государство и народ признали недостойным жизни, — сказал он.

При этом мужчина предположил, что убийца ребёнка получит лишь пожизненный тюремный срок, даже если смертную казнь снова введут.

На днях всю страну потрясла страшная трагедия — в Нарьян-Маре во время тихого часа в детском саду мужчина зарезал шестилетнего мальчика. 31 октября 36-летний Денис Поздеев беспрепятственно зашёл в детсад "Сказка", представившись родителем. На допросе он признался, что пошёл на убийство ради исполнения заклинания для вечной жизни и богатства.