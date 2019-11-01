Комитет ООН призвал США разобраться с ситуацией о невыдаче виз дипломатам из РФ

Если проблема не будет решена в "разумный и ограниченный срок", она будет урегулирована в судебном порядке.

Комитет ООН, курирующий отношения с США, призвал американские делегации разобраться с ситуацией о невыдаче виз делегатам из России и других стран. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на копию доклада комитета.

В комитете отметили, что если проблема не будет решена в "разумный и ограниченный срок", она может быть урегулирована в судебном порядке.

Из документа также следует, что в октябре на 291-м заседании представитель РФ сообщил об очередном случае невыдачи виз в США.

— Поскольку в 2018 году было уже несколько таких случаев, возникает вопрос, не проводит ли страна пребывания сознательную политику создания проблем с визами для российских граждан, собирающихся в Нью-Йорк по делам Организации Объединённых Наций,— говорится в докладе.

В отчёте также сказано, что если эти вопросы не будут урегулированы в разумный и ограниченный срок, то тогда могут быть приняты меры, предусмотренные разделом 21 Соглашения о центральных учреждениях всемирной организации — решением вопросов через арбитражный суд между ООН и США.

Напомним, в последнее время участились случаи с невыдачей американских виз российским дипломатам, направляющимся в США в деловые поездки. Так, в конце сентября США не дали визы сенатору Константину Косачёву и ещё девяти членам делегации, которые собирались на Генеральную Ассамблею ООН. В общей сложности в ходе нынешней сессии Генассамблеи ООН США не выдали визы 18 российским дипломатам.