Из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили семь ракет по территории Израиля в пятницу вечером, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.
RAW FOOTAGE: The moment the Iron Dome Aerial Defense System intercepted 7 rockets fired from #Gaza at #Israel. pic.twitter.com/jxOTpbeHhT— Israel Defense Forces (@IDF) November 1, 2019
— Система ПВО ["Железный купол"] была задействована для перехвата целей, — сказано в распространённом израильскими военными заявлении.
Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны в городе Сдерот, а также в районах рядом с сектором Газа.
Life Shot наш оперативный канал в Telegram