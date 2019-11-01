Из сектора Газа выпустили семь ракет по Израилю

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Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны в городе Сдерот, а также приграничных районах.

Палестинские радикалы из сектора Газа запустили семь ракет по территории Израиля в пятницу вечером, сообщила пресс-служба армии еврейского государства.

— Система ПВО ["Железный купол"] была задействована для перехвата целей, — сказано в распространённом израильскими военными заявлении.

Сирены воздушной тревоги прозвучали на юге страны в городе Сдерот, а также в районах рядом с сектором Газа.

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