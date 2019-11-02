Диетолог рассказала, как побороть синдром "колобка" после ноябрьских праздников

Впереди россиян ожидают длинные выходные и празднование Дня народного единства, которое для многих неминуемо обернётся застольем, после которого порой не так просто прийти в себя, но вполне реально, если последовать простым советам специалиста.

Как рассказала врач-диетолог Анна Петрина телеканалу "Москва 24", очень эффективно избавиться от синдрома "колобка" можно, устроив организму разгрузочный день на минеральной воде и зелёном чае. За день необходимо выпить минимум 1,5–2 литра указанных напитков.

— Если нет противопоказаний по здоровью, то разгрузочный день — это очень хороший вариант. Вам станет легче. Можно в этот день сходить в сауну попариться, — сказала врач.

Можно также буквально заставить организм самостоятельно "прийти в себя", но для этого придётся проявить физическую активность. Тогда мышцы начнут выделять "огромное количество веществ, которые регулируют наши обменные процессы". Это запустит метаболизм и поможет желудочно-кишечному тракту.

Активное времяпрепровождение специалист также предлагает завершать походом в парилку, если нет повышенного давления или иных противопоказаний, а в качестве напитка дня советует выбрать чай с травами.

Вернуть себя обратно можно также беззондовым тюбажом. За этим названием скрывается приём коктейля из минеральной воды, сорбента и магнезии натощак. Помимо внутреннего состояния этот способ также улучшает и цвет лица, но перед применением следует посоветоваться со специалистом из-за большого количества противопоказаний.

— Например, заболевания желудочно-кишечного тракта, полипы и камни в желчном пузыре, — предупредила врач.

К приёму пищи также следует подготовиться и принять ферменты, чтобы снизить нагрузку с поджелудочной железы, особенно тем, кто уже знает о своих проблемах с желудочно-кишечным трактом. Но эффективнее всего восстановиться после праздников можно, если не злоупотреблять и "знать свою меру", отмечает Петрина.

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