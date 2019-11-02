Российские фигуристы Павлюченко и Ходыкин лидируют на этапе Гран-при в Гренобле

Российские фигуристы Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин лидируют по итогам короткой программы на соревнованиях спортивных пар на третьем этапе Гран-при Международного союза конькобежцев (ISU) во французском Гренобле.
По итогам короткой программы фигуристы получили 76,59 балла. На втором месте оказалась российская пара Анастасия Мишина и Александр Галлямов (73,77 балла), на третьем — американский дуэт Хэвен Денни и Брэндон Фрэйзер (68,65 балла).
Павлюченко и Ходыкин два раза становились бронзовыми призёрами этапов Гран-при. Кроме того, они заняли первое место на чемпионате юниоров 2018 года.
Ранее российская фигуристка Алёна Косторная прокомментировала оценку судей своей программу на Гран-при.
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