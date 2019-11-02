Лавров рассказал о российских ценностях, впитанных с молоком матери

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Фото © Артем Геодакян / ТАСС

Такими ценностями являются суверенитет, добро, справедливость и правда, считает глава МИД РФ.

Российские ценности — добро, справедливость и правда, в то время как западные неолибералы ценят вседозволенность, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью программы "Международное обозрение" на телеканале "Россия 24".

На Западе очень любят говорить о ценностях. Под этими ценностями они — неолибералы и прочие — подразумевают вседозволенность, по большому счёту, — сказал Лавров.

При этом Россия имеет ценности, "впитанные ещё с молоком матери" и завещанные предками. Такими ценностями являются "суверенитет, добро, справедливость и правда".

Ранее Сергей Лавров прокомментировал заявление США о ликвидации террориста Абу Бакра аль-Багдади.

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