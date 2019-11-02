Вступительное испытание в XIX веке поставило в тупик пользователей Сети

В рамках экзамена нужно было проанализировать правление исторических личностей и события, которые оставили след в истории страны.

В Сети пользователи озадачились вопросами к вступительному экзамену в Тринити-колледж Кембриджского университета в 1895 году. Его опубликовал профессор Оксфордского университета Уильям Уайт в своём твиттере.

Абитуриентов спрашивали об истории в Англии в период с 1485 по 1815 год. В рамках экзамена нужно было проанализировать правление исторических личностей и события, которые оставили след в истории страны. Всего во вступительном испытании 12 тем.

— Дайте оценку внешней политике короля Генриха VIII до 1520 года. Как реформы Эдуарда VI способствовали возвращению католицизма под властью королевы Марии I? — спрашивается на вступительном испытании.

Пользователям соцсетей экзамен показался чересчур сложным. Многие заметили, что раньше к абитуриентам было больше требований.

— Заучивать и повторять чужие идеи намного легче, чем критически анализировать. Но последнее гораздо важнее, — отметил один из пользователей.

— Я сомневаюсь, что кто-то моложе 40 лет сегодня мог бы правильно ответить хотя бы на некоторые вопросы из списка, — считает другой.

Однако некоторые напомнили, что в XIX веке было меньше истории, чем сейчас. Поэтому студентам было намного легче.

Ранее пользователи Сети не смогли решить задачу по английскому языку для дошкольников.