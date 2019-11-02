Канадский ребёнок получил мармелад с каннабисом на Хэллоуин

В канадском городе Колдбрук, провинция Новая Шотландия, нашли конфеты с каннабисом среди сладостей, которые ребёнок получил на Хэллоуин. Об этом сообщил CTV News.
В четверг родители проверили угощения, полученные ребёнком на праздник. Среди них была найдена упаковка мармелада со специальной этикеткой, предупреждающей о содержании в нём каннабиса.
Пока не удалось установить, кто именно дал ребёнку мармелад. Полиция ведёт расследование и призывает родителей проверить все сладости, которые их дети получили во время праздника.
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