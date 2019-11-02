Посол Франции на Украине вызван в МИД после слов Макрона об "украинских бандах"

Резкие заявления президента Франции в интервью журналу Valeurs Actuelles о том, что ему гораздо приятнее видеть у себя в стране легальных иммигрантов из Гвинеи или Кот-д'Ивуара <...> вместо нелегальных украинских или болгарских банд, стали поводом для вызова французского посла в МИД Украины.

Как заявила пресс-секретарь ведомства Екатерина Зеленко, прибывший дипломат пояснил, что у французской стороны нет претензий к гражданам Украины, которые путешествуют по Франции.

— Следовательно, слова Э. Макрона, касающиеся проблематики миграции и законного трудоустройства, были выдернуты из контекста, — заявила Зеленко.

Она также отметила, что обе стороны в ходе состоявшейся встречи подтвердили наличие между Киевом и Парижем полного понимания и сотрудничества в вопросах, связанных с передвижением граждан обеих стран.