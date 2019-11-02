Одна из выпущенных по Израилю ракет попала в жилой дом

Одна из десяти ракет, запущенных палестинскими радикалами из сектора Газа, попала в жилой дом на юге еврейского государства. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.
— На жилой дом на одну семью упала ракета из Газы, — сказано в сообщении.
В результате удара никто не пострадал, однако зданию причинён значительный ущерб.
По данным израильской армии, из сектора Газа выпустили десять ракет. Восемь из них были перехвачены системой ПВО "Железный купол".
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