Новый трек Риты Дакоты покорил iTunes в России

Увидевший свет 1 ноября трек певицы и автора песен Риты Дакоты "Застрелить" в день премьеры стал самым продаваемым в российском сегменте iTunes. Об этом с радостью сообщила сама исполнительница.

— И снова мы #1 в iTunes. Ваша любовь — самое лучшее, что есть у меня в музыке. Я не знаю, чем я заслужила такую аудиторию, правда. Вы просто космические, я обязана вам всем!! — написала она в "Инстаграме".

Рита сместила на вторую позицию хит австралийской певицы Tones and I под названием Dance Monkey. На третье со второго места опустился трек рэпера Jah Khalib "Джадуа", и выбыла из тройки лидеров другая российская исполнительница — Zivert (Юлия Зиверт) с песней Credo, ранее долгое время удерживающая первенство.

Рита Дакота опозорилась во время прямого эфира, выступив вживую в Кремле